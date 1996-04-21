Бочкарёв Ювиналий Анатольевич
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения16.06.1915
Дата смерти25.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1915
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бочкарёв Анатолий Ювенальевич
Мать ребёнка: Бочкарëва Мария Андреевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкарёва Ирина Ивановна
Смерть
25.12.1941