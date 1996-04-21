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Бочкарёв Ювиналий Анатольевич

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

16.06.1915

Дата смерти

25.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1915

Отец: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Анна Степановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1937

Сын: Бочкарёв Анатолий Ювенальевич

Мать ребёнка: Бочкарëва Мария Андреевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарëва Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Ирина Ивановна

Смерть
25.12.1941
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