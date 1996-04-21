Бочкарëва (Боркова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарëва (Боркова) Мария Андреевна

Бочкарëва (Боркова) Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1914

Дата смерти

21.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914

Отец: Борков Андрей Николаевич

Мать: Боркова Марфа

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бочкарёв Анатолий Ювенальевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
04.02.1943

Дочь: Рубанова Альбина Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Александр

Смерть
21.04.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close