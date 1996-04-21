Бочкарëва (Боркова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1914
Дата смерти21.04.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914
Отец: Борков Андрей Николаевич
Мать: Боркова Марфа
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бочкарёв Анатолий Ювенальевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
04.02.1943
Дочь: Рубанова Альбина Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Александр
Смерть
21.04.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область