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Бочкарёв Анатолий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бочкарёв Фёдор Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Марья Ивановна

Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Бочкарёва Анна Степановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Филицата Анатольевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна

Рождение ребёнка
16.06.1915

Сын: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.08.1919

Дочь: Бутусова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна

Смерть
1921
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