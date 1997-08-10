Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
30.01.1913
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Филицата Анатольевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна
Рождение ребёнка
16.06.1915
Сын: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.08.1919
Дочь: Бутусова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Степановна
Смерть
1921