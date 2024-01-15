Кальмин Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмин Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

20.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Кальмин Степан Васильевич

Мать: Кальмина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
плотник | Селитьбенский колхоз им. 7ми Коммунаров
Рождение ребёнка
18.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

Рождение ребёнка
15.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

Рождение ребёнка
03.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

Смерть
20.07.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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