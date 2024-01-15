Кальмин Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти20.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Отец: Кальмин Степан Васильевич
Мать: Кальмина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
плотник | Селитьбенский колхоз им. 7ми Коммунаров
Рождение ребёнка
18.08.1938
Рождение ребёнка
15.03.1947
Рождение ребёнка
03.05.1949
Рождение ребёнка
1953
Смерть
20.07.1984
Похороны
Неизвестно