Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1914

Дата смерти

16.04.1983

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1914

Отец: Илларионов (Солдаткин) Александр Михайлович

Мать: Илларионова (Солдаткина) Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Степан Степанович

Рождение ребёнка
18.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Степан Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Степан Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Степан Степанович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Степан Степанович

Смерть
16.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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