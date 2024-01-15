Кальмина (Илларионова) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1914
Дата смерти16.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1938
Рождение ребёнка
15.03.1947
Рождение ребёнка
03.05.1949
Рождение ребёнка
1953
Смерть
16.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область