Илларионов (Солдаткин) Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885
Рождение ребёнка
01.12.1903
Сын: Илларионов Николай Александрович
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Гусева Анна Александровна
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.06.1913
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Кальмина Ираида Александровна
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1917
Сын: Илларионов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1919
Дочь: Краснихина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно