Илларионов (Солдаткин) Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов (Солдаткин) Александр Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885

Отец: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Мать: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1903

Сын: Илларионов Николай Александрович

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Гусева Анна Александровна

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
06.06.1913

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Кальмина Ираида Александровна

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1917

Сын: Илларионов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1919

Дочь: Краснихина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова(солдаткина) Пелагея Алексеевна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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