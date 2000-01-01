Илларионова (Солдаткина) (Аникина) Вера Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Солдаткина) (Аникина) Вера Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аникин Кондратий Игнатьевич

Мать: Аникина Степанида Самойлова

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Солдаткин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
30.09.1881

Дочь: Рубанова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
24.08.1885

Сын: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

c Селитьба
Рождение ребёнка
01.04.1888

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1890

Сын: Солдаткин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телелюева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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