Илларионова (Солдаткина) (Аникина) Вера Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Солдаткин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
30.09.1881
Дочь: Рубанова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.08.1885
Сын: Илларионов (солдаткин) Александр Михайлович
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
c Селитьба
Рождение ребёнка
01.04.1888
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1890
Сын: Солдаткин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телелюева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно