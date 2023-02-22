Аникина (Шаталова) Степанида Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Шаталова) Степанида Самойлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Аникин Кондратий Игнатьевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
02.12.1843

Дочь: Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1847

Сын: Аникин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1849

Дочь: Вера Кондратьева

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.09.1852

Дочь: Любовь Кондратьевна

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: Дарья Кондратова

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1857

Сын: Аникин Дмитрий Кондратьев

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.02.1860

Сын: Аникин Фёдор Кондратьев

Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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