Аникина (Шаталова) Степанида Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1843
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
02.12.1843
Дочь: Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.02.1847
Сын: Аникин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.09.1849
Дочь: Вера Кондратьева
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.09.1852
Дочь: Любовь Кондратьевна
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1855
Дочь: Дарья Кондратова
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.10.1857
Сын: Аникин Дмитрий Кондратьев
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.02.1860
Отец ребёнка: Аникин Кондратий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно