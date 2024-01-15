Гусева Офимья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Самойлова
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Самойлова
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аникина Степанида Самойлова
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вера Самойлова
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гусев (шаталов) Пётр Самойлов
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно