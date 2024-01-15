Гусева Офимья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Офимья Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Самойлова

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Самойлова

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аникина Степанида Самойлова

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вера Самойлова

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гусев (шаталов) Пётр Самойлов

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев (шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Смерть
Неизвестно
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