Гусев (Шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти10.05.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Гусев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Самойлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Самойлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аникина Степанида Самойлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гусев (шаталов) Пётр Самойлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.05.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область