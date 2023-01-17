Гусев (Шаталов) Самойла (Самуил) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

10.05.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Гусев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Самойлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Самойлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аникина Степанида Самойлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гусев (шаталов) Пётр Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.05.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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