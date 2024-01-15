Гусева Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Никита Максимов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гусев (Шаталов) Самойла (Самуил) Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Максимов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусев (Шаталов) Илья Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Максимов

Смерть
Неизвестно

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