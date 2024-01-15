Гусева Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гусев (Шаталов) Самойла (Самуил) Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Максимов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гусев (Шаталов) Илья Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Максимов
Смерть
Неизвестно