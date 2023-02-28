Телелюева (Илларионова(Солдаткина)??) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Илларионова(Солдаткина)??) Любовь Михайловна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873

Отец: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Мать: Илларионова (солдаткина) Вера Кондратьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сатина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Телелюев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Телелюев (груздев) Николай Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1910

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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