Телелюева (Илларионова(Солдаткина)??) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сатина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.05.1905
Сын: Телелюев (груздев) Николай Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1910
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Телелюев (груздев) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно