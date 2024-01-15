Телелюев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Телелюев (Груздев) Василий Андреевич
Бракосочетание
05.05.1924
Рождение ребёнка
03.10.1924
Рождение ребёнка
03.10.1924
Рождение ребёнка
05.08.1926
Рождение ребёнка
30.06.1928
Рождение ребёнка
07.08.1930
Рождение ребёнка
06.05.1934
Рождение ребёнка
10.12.1936
Рождение ребёнка
09.05.1940
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне