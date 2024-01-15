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Телелюев Иван Васильевич

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Телелюев (Груздев) Василий Андреевич

Мать: Телелюева (ИлларионоваСолдаткина??) Любовь Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.05.1924

Жена: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1924

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Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне

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