Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1893
Дата смерти26.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893
Рождение ребёнка
19.09.1924
Рождение ребёнка
05.08.1926
Рождение ребёнка
30.06.1928
Рождение ребёнка
07.08.1930
Рождение ребёнка
06.05.1934
Рождение ребёнка
10.12.1936
Рождение ребёнка
09.05.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область