Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

Телелюева (Цаплинова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1893

Дата смерти

26.06.1973

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Иван Васильевич

Смерть
26.06.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close