Цаплинова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: Телелюева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1899
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1901
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1902
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1903
Дочь: Пестова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1905
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Кальмина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1910
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Анфея Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1918
Сын: Цаплинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Васильевич
Смерть
1948