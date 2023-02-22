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Цаплинов Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

27.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Зинаида Ивановна

Работа или профессия
Около 1955
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
колхозник | колхоз им. 7ми Коммунаров
Смерть
27.01.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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