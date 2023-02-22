Цаплинов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1910
Дата смерти27.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910
Рождение ребёнка
21.10.1932
Рождение ребёнка
04.08.1935
Рождение ребёнка
10.08.1945
Работа или профессия
Около 1955
колхозник | колхоз им. 7ми Коммунаров
Смерть
27.01.1986
Похороны
Неизвестно