Цаплинова (Сатина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Сатина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

23.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: Сатин Иван Васильевич

Мать: Сатина Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.10.1932

Дочь: Телелюева Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1935

Дочь: Телелюева Глафира Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1945

Дочь: Ражева Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович

Работа или профессия
Около 1955
колхоз им. 7ми Коммунаров
колхозница
Смерть
23.08.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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