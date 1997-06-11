Цаплинова (Сатина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти23.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1932
Дочь: Телелюева Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1935
Дочь: Телелюева Глафира Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1945
Дочь: Ражева Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович
Работа или профессия
Около 1955
колхоз им. 7ми Коммунаров
колхозница
Смерть
23.08.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область