Сатина (Груздева) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Сатин Марк Иванович
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: бл.Таисия Александра
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Цаплинова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Валявина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно