Сатина (Груздева) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Груздева) Пелагея Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870

Отец: Груздев Афанасий Романович

Мать: Груздева Евдокия Демьянова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сатин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Сатин Марк Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: бл.Таисия Александра

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Цаплинова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Валявина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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