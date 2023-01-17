Груздева (Пьянова) Евдокия Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Пьянова) Евдокия Демьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Мать: Пьянова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
23.07.1860

Муж: Груздев Афанасий Романович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1861

Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1870

Дочь: Сатина Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович

Смерть
Неизвестно
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