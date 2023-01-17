Груздева (Пьянова) Евдокия Демьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
23.07.1860
Рождение ребёнка
14.05.1861
Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович
Рождение ребёнка
28.01.1863
Сын: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович
Рождение ребёнка
04.10.1870
Дочь: Сатина Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Груздев Афанасий Романович
Смерть
Неизвестно