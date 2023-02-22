Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

06.01.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пьянов Ефим Фёдорович

Мать: Пьянова Неизвестно Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пестова Агапия Демьянова

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Груздева Евдокия Демьянова

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пьянов Роман Дементьевич

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1842

Дочь: Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1845

Сын: Пьянов Иван Дементьев

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пьянов Семëн Дементьевич

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Пьянов Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1850

Дочь: Христина Дементьевна

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1851

Дочь: Стефанида Демьяновна

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1855

Дочь: Вологина Фёкла Домианова

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Пелагея Васильевна

Смерть
06.01.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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