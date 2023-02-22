Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти06.01.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пестова Агапия Демьянова
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Груздева Евдокия Демьянова
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1842
Дочь: Прасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1845
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1847
Сын: Пьянов Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1850
Дочь: Христина Дементьевна
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1851
Дочь: Стефанида Демьяновна
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1855
Дочь: Вологина Фёкла Домианова
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость