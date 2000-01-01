Пьянов Ефим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пьянов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Пьянов Пётр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842