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Пьянов Ефим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Пьянов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пьянов Матвей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пьянов Зиновий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пьянов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1842
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