Краснихина (Ивлева) Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Краснихин (ивлев) Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно