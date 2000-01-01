Краснихин (Ивлев) Степан Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
07.02.1872
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Караштина Акулина Степановна
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна
c Селитьба
Рождение ребёнка
09.05.1889
Сын: Краснихин (ивлев) Николай Степанович
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна
Смерть
Неизвестно