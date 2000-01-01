Краснихин (Ивлев) Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин (Ивлев) Степан Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич

Мать: Краснихина (ивлева) Екатерина Ефимова

Бракосочетание
07.02.1872

Жена: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Караштина Акулина Степановна

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

c Селитьба
Рождение ребёнка
09.05.1889

Сын: Краснихин (ивлев) Николай Степанович

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Смерть
Неизвестно
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