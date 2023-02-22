Караштина (Ивлева) Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1879
Дата смерти10.10.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1879
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Гусева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Караштин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Караштин Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Караштин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Карашкин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Карашкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1945
Похороны
Неизвестно