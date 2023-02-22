Караштина (Ивлева) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Ивлева) Акулина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1879

Дата смерти

10.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1879

Отец: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Мать: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Гусева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Караштин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Караштин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Караштин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Карашкин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Карашкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Смерть
10.10.1945
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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