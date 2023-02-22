Караштин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1912
Дата смерти14.07.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912
Работа или профессия
?.05.1934
Рядовой | д. Клюквенное
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
03.10.1940
Рождение ребёнка
?.06.1946
Рождение ребёнка
01.02.1950
Рождение ребёнка
26.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1957
Причина смерти: Убило грозой
Похороны
Неизвестно