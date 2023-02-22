Караштин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1912

Дата смерти

14.07.1957

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912

Отец: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Мать: Караштина Акулина Степановна

Работа или профессия
?.05.1934
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рядовой | д. Клюквенное
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Анастасия Фёдоровна

Смерть
14.07.1957
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Убило грозой
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область