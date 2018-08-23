Караштина (Думнова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Думнова) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1918

Дата смерти

16.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918

Отец: Думнов Фёдор Павлович

Мать: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Караштин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1940

Дочь: Кондратьева Роза Александровна

Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1946

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Александр Михайлович

Смерть
16.12.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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