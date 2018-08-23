Караштина (Думнова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1918
Дата смерти16.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918
Отец: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Караштин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1940
Дочь: Кондратьева Роза Александровна
Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1946
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба