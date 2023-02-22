Думнова (Илларионова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Илларионова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1887

Дата смерти

23.11.1961

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Около 1904 г.р.
1907 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887

Отец: Илларионов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1904

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
16.01.1907

Сын: Думнов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Цаплинова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Караштина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
22.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
19.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Фёдор Павлович

Смерть
23.11.1961
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