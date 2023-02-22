Думнова (Илларионова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1887
Дата смерти23.11.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887
Отец: Илларионов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1904
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1907
Сын: Думнов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Цаплинова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Караштина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
22.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1961