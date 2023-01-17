Цаплинова (Думнова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1913
Дата смерти13.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913
Отец: Думнов Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1933
Рождение ребёнка
15.02.1935
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1992