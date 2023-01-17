Цаплинова (Думнова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинова (Думнова) Анна Фёдоровна

Цаплинова (Думнова) Анна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1913

Дата смерти

13.11.1992

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913

Отец: Думнов Фёдор Павлович

Мать: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Павел Иванович

Смерть
13.11.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close