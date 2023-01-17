Думнов Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1887
Дата смерти18.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1887
Рождение ребёнка
Около ?.11.1904
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1907
Сын: Думнов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Цаплинова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Караштина Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1968
Похороны
Неизвестно