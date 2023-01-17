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Думнов Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1887

Дата смерти

18.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1887

Отец: Думнов Павел Спиридонович

Мать: Думнова Татьяна (Матрена) Михайловна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1904

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.01.1907

Сын: Думнов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Цаплинова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Караштина Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Мария Григорьевна

Смерть
18.10.1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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