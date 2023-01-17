Цаплинов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Павел Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: Цаплинов Иван Федотович

Мать: Цаплинова Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Анна Фёдоровна

Смерть
30.12.1941
Ламсдорф
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