Цаплинов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти30.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Рождение ребёнка
17.02.1933
Рождение ребёнка
15.02.1935
Рождение ребёнка
25.12.1936
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цаплинова Анна Фёдоровна
Смерть
30.12.1941
Ламсдорф