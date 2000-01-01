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Цаплинов Иван Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Цаплинов Федот Иванович

Мать: Цаплинова Матрена Никифоровна

Бракосочетание
25.01.1888

Жена: Цаплинова Пелагея Ивановна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.01.1889

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Цаплинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Цаплинов Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
11.05.1901

Дочь: Гусева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Цаплинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Цаплинов Павел Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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