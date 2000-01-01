Цаплинов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
25.01.1888
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.01.1889
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
13.06.1894
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
11.05.1901
Дочь: Гусева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
01.08.1905
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1912
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно