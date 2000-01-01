Цаплинова (Думнова) Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Думнова) Матрена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

20.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Цаплинов Фёдор Федотович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Цаплинов Иван Федотович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1871

Сын: Цаплинов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

c Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Цаплинов Григорий Федотович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Цаплинов Стефан Федотович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1881

Дочь: Ксения Федотова

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Евграфия (Евпраксия) Федотова

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

c Селитьба
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Цаплинов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Федот Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Федотова

Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович

Смерть
20.05.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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