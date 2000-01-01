Цаплинова (Думнова) Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти20.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1871
Сын: Цаплинов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
c Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Цаплинов Григорий Федотович
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Цаплинов Стефан Федотович
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1881
Дочь: Ксения Федотова
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Евграфия (Евпраксия) Федотова
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
c Селитьба
Рождение ребёнка
05.04.1885
Сын: Цаплинов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Федотова
Отец ребёнка: Цаплинов Федот Иванович
Смерть
20.05.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость