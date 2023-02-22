Думнова Наталья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ларионова Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Цаплинова Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1841
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1847
Сын: Думнов Бочкарёв Борис Никифоров
Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно