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Думнова Наталья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ларионова Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Думнов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Цаплинова Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Рождение ребёнка
26.03.1841

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1847

Сын: Думнов Бочкарёв Борис Никифоров

Отец ребёнка: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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