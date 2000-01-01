Думнов Борис Никодимович/Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнов Борис Никодимович/Никифорович

Думнов Борис Никодимович/Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Акулина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Думнов Андрей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Думнов Куприян Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Думнов Фёдор Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close