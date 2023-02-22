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Думнов Фёдор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Думнов Борис Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1908

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Думнова Пелагея Евлампиевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Пелагея Евлампиевна

Смерть
Неизвестно
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