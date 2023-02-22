Думнов Фёдор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Думнов Борис Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1908
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Думнова Пелагея Евлампиевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно