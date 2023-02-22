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Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бочкарёв Иван Иванович

Мать: Бочкарёва Марва Андреева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ларионова Акилина Никифорова

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Думнов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Цаплинова Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
26.03.1841

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
19.07.1847

Сын: Думнов Бочкарёв Борис Никифоров

Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Наталья Емельянова

Смерть
Неизвестно
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