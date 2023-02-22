Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бочкарёв Иван Иванович
Мать: Бочкарёва Марва Андреева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ларионова Акилина Никифорова
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Цаплинова Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
26.03.1841
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
19.07.1847
Сын: Думнов Бочкарёв Борис Никифоров
Мать ребёнка: Думнова Наталья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно