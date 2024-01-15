Бочкарёва Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Бочкарёва) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович
Смерть
Неизвестно