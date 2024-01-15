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Бочкарёва Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бочкарёв Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Бочкарёва) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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