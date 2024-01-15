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Бочкарёв Прокофий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бочкарёв Иван Иванович

Мать: Бочкарёва Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Агафья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бочкарёва) Марья Прокофьева

Мать ребёнка: Бочкарёва Агафья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бочкарёва) Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Агафья

Смерть
Неизвестно

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