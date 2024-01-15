Бочкарёв Прокофий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бочкарёв Иван Иванович
Мать: Бочкарёва Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкарёва Агафья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бочкарёва) Марья Прокофьева
Мать ребёнка: Бочкарёва Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бочкарёва) Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Агафья
Смерть
Неизвестно