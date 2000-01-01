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Думнов Куприян Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888

Отец: Думнов Борис Никодимович/Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Клавдия Куприяновна

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1909

Сын: Думнов Иван Куприянович

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Анна Куприяновна

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Белова Марья Куприяновна

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Думнов Александр Куприянович

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1920

Дочь: Анна Куприяновна

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1926

Сын: Думнов Александр Куприянович

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.08.1928

Дочь: Думнова Надежда Куприяновна

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думнов Михаил Куприянович

Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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