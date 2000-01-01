Думнов Куприян Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888
Отец: Думнов Борис Никодимович/Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Клавдия Куприяновна
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1909
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Анна Куприяновна
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Белова Марья Куприяновна
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Думнов Александр Куприянович
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1920
Дочь: Анна Куприяновна
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1926
Сын: Думнов Александр Куприянович
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.08.1928
Дочь: Думнова Надежда Куприяновна
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думнов Михаил Куприянович
Мать ребёнка: Думнова Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно