Цаплинов Фёдор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
12.10.1883
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Цаплинов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Илларионова Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна
Смерть
Неизвестно