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Цаплинов Фёдор Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цаплинов Федот Иванович

Мать: Цаплинова Матрена Никифоровна

Бракосочетание
12.10.1883

Жена: Цаплинова Феодосья Михайловна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Цаплинов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Феодосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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