Илларионова (Цаплинова) Феодосия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903
Бракосочетание
21.08.1922
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
31.12.1923
Сын: Илларионов Александр Коронидович
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Горьковская обл., с. Селитьба
Рождение ребёнка
1926
Сын: Илларионов Сергей Коронидович
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Шинечева Нина Коронидовна
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Илларионов Константин Коронидович
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1947
Сын: Илларионов Сергей Коронидович
Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович
Смерть
Неизвестно