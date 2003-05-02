Илларионова (Цаплинова) Феодосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионова (Цаплинова) Феодосия Фёдоровна

Илларионова (Цаплинова) Феодосия Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Цаплинов Фёдор Федотович

Мать: Цаплинова Феодосья Михайловна

Бракосочетание
21.08.1922

Муж: Илларионов Коронид Иванович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
31.12.1923

Сын: Илларионов Александр Коронидович

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Горьковская обл., с. Селитьба
Рождение ребёнка
1926

Сын: Илларионов Сергей Коронидович

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Шинечева Нина Коронидовна

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Илларионов Константин Коронидович

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1947

Сын: Илларионов Сергей Коронидович

Отец ребёнка: Илларионов Коронид Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close