Илларионов Коронид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Коронид Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1904

Дата смерти

?.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904

Отец: Илларионов Иван Михайлович

Мать: Илларионова Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.08.1922

Жена: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Смерть
?.04.1982
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