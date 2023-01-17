Илларионов Коронид Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1904
Дата смерти?.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904
Бракосочетание
21.08.1922
Рождение ребёнка
31.12.1923
Рождение ребёнка
1926
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
06.04.1941
Рождение ребёнка
25.08.1947
Смерть
?.04.1982