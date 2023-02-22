Илларионова (Илларионова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионова (Илларионова) Анна Ивановна

Илларионова (Илларионова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Илларионов Иван Емельянович

Мать: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Илларионов Иван Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Илларионов Павел Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Илларионов Иван Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Илларионов Коронид Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Илларионов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close