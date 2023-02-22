Илларионова (Илларионова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Илларионов Иван Емельянович
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
03.03.1900
Сын: Илларионов Павел Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Илларионов Коронид Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Илларионов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно