Цаплинова (Аникина) Феодосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Аникин Михаил Семёнович
Мать: Аникина Ульяна Андреевна
Бракосочетание
12.10.1883
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Цаплинов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Илларионова Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович
Смерть
Неизвестно