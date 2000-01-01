Цаплинова (Аникина) Феодосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Аникина) Феодосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Аникин Михаил Семёнович

Мать: Аникина Ульяна Андреевна

Бракосочетание
12.10.1883

Муж: Цаплинов Фёдор Федотович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Цаплинов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Федотович

Смерть
Неизвестно
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