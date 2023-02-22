Аникина (Штырова) Ульяна Евменьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти14.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Штыров Евгений Еремеев
Мать: Штырова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
18.09.1856
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.12.1859
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
20.05.1862
Дочь: Цаплинова Феодосья Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
19.02.1869
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
12.10.1872
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1891