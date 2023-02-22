Аникина (Штырова) Ульяна Евменьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Штырова) Ульяна Евменьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

14.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Штыров Евгений Еремеев

Мать: Штырова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
18.09.1856

Сын: Аникин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Аникин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1862

Дочь: Цаплинова Феодосья Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1869

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
12.10.1872

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил Семёнович

Смерть
14.12.1891
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