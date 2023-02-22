Аникин Иван Михайлович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения18.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
18.09.1856
Отец: Аникин Михаил Семёнович
Мать: Аникина Ульяна Евменьева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
29.03.1880
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
24.11.1881
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
28.01.1884
Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
23.03.1886
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1889
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно