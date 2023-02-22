Аникин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Иван Михайлович

Аникин Иван Михайлович

avatar

Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

18.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1856

Отец: Аникин Михаил Семёнович

Мать: Аникина Ульяна Евменьева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Аникина Елена Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1880

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.1881

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Аникин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1889

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Аникина Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close