Аникин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.12.1859
Дата смерти15.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1859
Отец: Аникин Михаил Семёнович
Мать: Аникина Ульяна Ефплеева
Бракосочетание
11.10.1882
Жена: Аникина Ирина Васильевна
Бракосочетание
10.01.1888
Рождение ребёнка
07.07.1894
Рождение ребёнка
26.03.1899
Рождение ребёнка
22.06.1901
Смерть
15.04.1920
Причина смерти: 1,5 года не вставал