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Аникин Павел Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.12.1859

Дата смерти

15.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1859

Отец: Аникин Михаил Семёнович

Мать: Аникина Ульяна Ефплеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
11.10.1882

Жена: Аникина Ирина Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.01.1888

Жена: Аникина Евдокия Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1899

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1901

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Алексеевна

Смерть
15.04.1920
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: 1,5 года не вставал
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