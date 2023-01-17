Аникина (Вершинина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Вершинина) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1871

Отец: Вершинин Алексей Фёдорович

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.01.1888

Муж: Аникин Павел Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Отец ребёнка: Аникин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1899

Отец ребёнка: Аникин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1901

Отец ребёнка: Аникин Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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