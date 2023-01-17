Аникина (Вершинина) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1871
Отец: Вершинин Алексей Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1888
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1894
Рождение ребёнка
26.03.1899
Рождение ребёнка
22.06.1901
Смерть
Неизвестно