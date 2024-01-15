Вершинина (Шишкова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Шишкова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Сергейцево, Горбатовский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

07.04.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шишков Андрей Дмитриев

Мать: не указана

Сергейцево, Горбатовский уезд
Бракосочетание
30.06.1865

Муж: Вершинин Алексей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1868

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1871

Дочь: Аникина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1873

Сын: Вершинин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.04.1877
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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