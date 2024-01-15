Вершинина (Шишкова) Евдокия Андреевна
Место рожденияСергейцево, Горбатовский уезд
Дата рождения1849
Дата смерти07.04.1877
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шишков Андрей Дмитриев
Сергейцево, Горбатовский уезд
Бракосочетание
30.06.1865
Рождение ребёнка
23.09.1868
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
18.02.1871
Дочь: Аникина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.03.1873
Сын: Вершинин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Фёдорович
Смерть
07.04.1877