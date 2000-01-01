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Штырова Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

11.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аникина Ульяна Ефплеева

Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев

Рождение ребёнка
19.07.1841

Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Штыров Василий Евгеньев

Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Штыров Кирилл Евгеньев

Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев

Рождение ребёнка
17.01.1851

Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Евгений Еремеев

Смерть
11.12.1870
Причина смерти: Горячка
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