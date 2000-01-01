Штырова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти11.12.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аникина Ульяна Ефплеева
Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев
Рождение ребёнка
19.07.1841
Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев
Рождение ребёнка
17.01.1851
Отец ребёнка: Штыров Евгений Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1870
Причина смерти: Горячка